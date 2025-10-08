Die Berliner leisten sich bei ihrer Premiere in der Champions League gegen den Qualifikanten Elan Chalon zu viele Fehler. Es ist bereits die zweite Pleite im zweiten Heimspiel der Saison.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr Premierenspiel in der Champions League verloren. Der Hauptstadt-Club unterlag am Dienstagabend daheim vor 7233 Zuschauern dem französischen Verein Elan Chalon mit 76:81 (43:35). Damit sind die Berliner in der Vierergruppe Vorletzter. Beste Alba-Werfer waren Boogie Ellis mit 27 und Justin Bean mit 14 Punkten.

Das Team von Trainer Pedro Calles erwischte einen Traumstart und ging schnell 10:2 in Führung. Die Gäste mussten so schon nach gut zwei Minuten ihre erste Auszeit nehmen. Und die half ihnen. Alba leistete sich anschließend sehr viele Fehler, hatte immer wieder Probleme, den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Schnell war der Vorsprung so weg und die Partie wieder ausgeglichen.

Alba nach der Pause fast nur noch im Rückstand

Das Niveau aller Beteiligten blieb in der gesamten Partie überschaubar. Alba hatte besonders unter dem Korb Probleme und gestattete Chalon zu häufig Offensiv-Rebounds und damit zweite Wurfchancen. Erst kurz vor der Pause fingen sich die Berliner etwas, verteidigten nun besser und konnte sich mit einem 13:2-Lauf doch noch eine Pausenführung erarbeiten.

Nach dem Seitenwechsel erzielten die Gastgeber fast fünfeinhalb Minuten lang keinen einzigen Punkt und nach einem 0:12-Lauf lagen sie wieder zurück. Zudem traf der Schiedsrichter einige Entscheidungen gegen die Berliner. Alba kämpfte und blieb dran - aber vergeblich. 4,2 Sekunden vor Schluss sorgte ein Drei-Punkte-Wurf der Gäste zum 76:81 für die Entscheidung.