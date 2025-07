Pedro Calles startet am 14. August mit Alba in die Saisonvorbereitung.

Berlin - Mit Testspielen gegen vier Bundesliga-Konkurrenten und einem Turnier in Spanien bestreitet Alba Berlin die Saisonvorbereitung. Das erste Teamtraining setzte Trainer Pedro Calles für den 14. August an, wie der Hauptstadt-Club mitteilte. Bereits bis zum 10. August müssen alle Spieler den obligatorischen Medizincheck absolviert haben.

Erste Testgegner des Basketball-Bundesligisten sind bei einem Heimspiel die Hamburg Towers am 24. August und die Basketball Löwen Braunschweig am 30. August in Oranienburg. Anschließend geht es zum Turnier „Costa del Sol“ in Malaga mit Partien gegen Unicaja Málaga und Real Madrid am 5. und 6. September.

Vor dem Bundesliga-Start am 27./28. September kommt es noch zu Testpartien gegen Rostock Seawolves (14. September) und beim MBC in Weißenfels (20. September). Der Bundesliga-Spielplan soll in Kürze veröffentlicht werden.