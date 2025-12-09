Alba Berlin gewinnt bei Tabellenführer Chalon und holt dabei auch den so wichtigen direkten Vergleich. Damit fehlt den Berlinern nur noch ein Sieg im letzten Spiel zum Gruppensieg.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Champions League ihre Chance auf den Gruppensieg gewahrt. Der Bundesligist gewann am Dienstagabend beim bisherigen französischen Spitzenreiter Elan Chalon mit 100:91 (47:49). Da das Hinspiel nur 76:81 verloren ging, ginge der direkte Vergleich an Alba, die so die Play-Ins umgehen könnten. Es fehlt noch ein Sieg am letzten Spieltag. Beste Berliner Werfer waren Malte Delow mit 18 und Jack Kayil mit 17 Punkten.

Auch ohne ihren verletzten Spielmacher Martin Hermannsson starteten die Gäste gut in die Partie und lagen zunächst meist knapp in Führung. Besonders in der Defensive arbeiteten sie gut und setzen die Gastgeber unter Druck. Mitte des ersten Viertels war Alba auf 14:9 davongezogen. Doch anschließend wurden die Franzosen stärker und trafen nun auch ihre Distanzwürfe.

Alba wieder mit starken Nerven am Ende

Jetzt war die Partie komplett ausgeglichen und die Führung wechselte im zweiten Abschnitt hin und her. Die Berliner erlaubten sich aber zu viele Fehler, ließen einige offene Würfe liegen und verschenkten vor allem von der Freiwurflinie wichtige Punkte. Nur drei von acht Versuchen fanden in der ersten Hälfte den Weg in den Korb.

Alba startete dann katastrophal in die zweite Hälfte und geriet im dritten Viertel so erstmalig zweistellig in Rückstand (47:57). Doch sie blieben ruhig und antworteten sofort mit einem 20:5-Lauf. Es blieb aber weiter eng. In der Schlussphase hatten die Berliner aber einmal mehr die besseren Nerven und konnten sich mit einem 13:0-Lauf entscheidend absetzen auf 96:85.