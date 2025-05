Berlin - Alba Berlin scheint gerade rechtzeitig zum Endspurt in der Basketball-Bundesliga in Form zu kommen. Dem deutlichen Sieg bei den Niners Chemnitz am Sonntag ließen die Berliner am Mittwochabend einen noch deutlicheren gegen den Syntainics MBC folgen. „Die letzten Spiele waren alle wichtig und wir haben wirklich gute Partien gemacht. Wir werden langsam ein gutes Team und hoffen wir, dass es dafür noch nicht zu spät ist“, sagte Kapitän Martin Hermannsson nach dem 90:62-Heimsieg.

Alba klettert nach den zwei Siegen gegen direkte Konkurrenten auf Platz sieben. Bei noch einem ausstehenden Spiel gegen Schlusslicht und Absteiger Göttingen sollte zumindest ein Play-In-Platz ihnen nicht mehr zu nehmen sein. Und ein direkter Playoff-Platz ist auch möglich. Denn die Konkurrenz hat noch zwei bis drei Spiele zu absolvieren und muss oft gegeneinander antreten.

Defensive gibt Team wieder Sicherheit

So muss Alba weiter warten, um zu erfahren, welcher Platz es am Ende wird. Hermannsson ist das ohnehin egal. „Ich habe mir die Tabelle schon seit einem Monat nicht mehr angeschaut. Es ist egal, ob wir in die Play-Ins oder Playoffs gehen, niemand wird uns schlagen“, sagte der Isländer. Mit steigender Formkurve geht auch das Selbstvertrauen wieder hoch.

Das liegt vor allem an der deutlich verbesserten Defensivarbeit. „Man sieht, dass wir da extrem zugelegt haben. Das gibt uns natürlich in der Defensive mehr Sicherheit, aber auch in der Offensive. Weil wir viel freier spielen können. Das ein Schlüssel in unserem Spiel“, sagte Co-Trainer Jonas Mattisseck.

Nach dem Ende der Euroleague sind wieder mehr Kräfte da – „sowohl physisch, als auch mental“, wie Sportdirektor Himar Ojeda sagte. Das fördert auch die Einstellung. „Bei der Defensive geht es immer um Willen und Energie. Und das kannst du nur in dir selbst entdecken und erwecken“, sagte Hermannsson.