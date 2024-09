Albas Frauen starten erfolgreich in die neue Saison

Berlin - Die Meisterinnen von Alba Berlin sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Am ersten Spieltag der Basketball-Bundesliga (DBBL) gewann das Team um Kapitänin Lena Gohlisch gegen die Veilchen aus Göttingen mit 74:64 (33:40). Vor 1.238 Fans in der heimischen Sporthalle Charlottenburg war Theresa Simon mit 17 Punkten beste Werferin der Berlinerinnen.

Alba-Chefcoach Cristo Cabrera musste beim Pflichtspielauftakt auf die erkältete Flügelspielerin Leoni Kreyenfeld und die mit Knieproblemen pausierende Aufbauspielerin Stefanie Grigoleit verzichten. Außerdem fehlte Co-Kapitänin und MVP der letzten Finalserie Deeshyra Thomas wegen einer Zahn-OP.

Personell angeschlagen hatten die Berlinerinnen zunächst Probleme, in ihr Spiel zu finden, und lagen nach dem ersten Viertel mit 13:20 zurück. Bis zur Halbzeit gab es allerdings eine Steigerung, sodass das zweite Viertel mit 20:20 ausgeglichen gestaltet werden konnte. Nach der Pause wurde der Positivtrend fortgesetzt. Das dritte Viertel wurde mit einem 53:55 abgeschlossen, bevor Alba die Führung übernahm und sich durch ein starkes Finish den Sieg sicherte.

Das nächste Mal gefragt sind die Berlinerinnen im DBBL-Pokal bei den Talents Bonn Rhöndorf am Donnerstag (15.00 Uhr). Drei Tage später steht in Marburg das zweite Bundesliga-Spiel an.