Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort.

Torgau - Ein betrunkener Mann hat auf der Bundesstraße 183 bei Torgau einen Unfall gebaut. Der 35-Jährige sei in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen, eine Grundstücksumfriedung und anschließend in eine Straßenlaterne geprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille.

Zudem konnte der Fahrer keine gültige Haftpflichtversicherung für den Wagen vorweisen. Die Polizei stellte darauf den Führerschein des Fahrers sicher. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro.