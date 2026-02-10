Wenn man sein Essen bis vor die Haustür geliefert bekommt, ist das für viele ein Grund zur Freude. Für einen 25-Jährigen stellt sich die Situation jedoch anders dar. Sein Tag endet in Handschellen.

Wittenberge - Ein betrunkener 25-Jähriger hat in Wittenberge (Landkreis Prignitz) einen Essenslieferanten bedroht. Er öffnete mit einem Messer sowie einem Schlagring bewaffnet die Tür, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin flüchtete der 44-jährige Lieferant und alarmierte die Polizei.

Einsatzkräfte überwältigten den 25-Jährigen wenig später mit einem Taser und Pfefferspray in seiner Wohnung, wie es hieß. Zuvor bedrohte er die Beamten mit einem Beil. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen.