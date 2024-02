Schierke - Kein einziger Landkreis in Sachsen-Anhalt erreicht nach der aktuellen Haushaltsumfrage des Landkreistages in diesem Jahr einen Haushaltsausgleich. Demnach errechnen sich im laufenden Jahr Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 180 Millionen Euro, wie der Verband am Freitag mitteilte.

„Die Erträge aus dem Finanzausgleichsgesetz 2024 und der Kreisumlage reichen schlichtweg nicht aus, um die notwendigen Aufwendungen der Landkreise für Personal und Leistungsgesetze zu decken“, sagte Präsident Götz Ulrich (CDU). Das Land sei gefordert, einzugreifen und die Landkreise auskömmlich zu finanzieren, so der Landrat Burgenlandkreis.

Die Kommunen erkennen zwar an, dass die Zuweisungen des Landes in diesem Jahr gestiegen sind. Diese würden aber bei Weitem nicht die tatsächlichen Kostensteigerungen im Sozial- und Jugendbereich abdecken, sagte der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer (SPD).