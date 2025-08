Leipzig - Allergiker in Sachsen können wegen des wechselhaften Wetters weiter durchatmen. Der Regen sorgt für eine geringe Konzentration von Beifuß in der Luft, wie Christina Endler vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Beifuß ist gerade in der Hochblüte.

Auch die Belastung mit Gräserpollen ist niedrig. Das liegt neben dem Wetter daran, dass die Saison für Gräserpollen gerade abklingt.

Ambrosia ist bereits vereinzelt in der Luft. Da die Saison hier aber erst noch richtig losgeht und durch den Wind aus anderen Regionen Europas keine Pollen ins Land getragen wurden, sei die Belastung auch hier insgesamt eher niedrig.

Unbeständiges Wetter auch am Wochenende

Laut Endler bleibt das Wetter in Sachsen am Wochenende unbeständig. In der kommenden Woche könnte es wieder trockener werden - und damit könnten auch wieder mehr Pollen in der Luft sein. Auch die Pollenstiftung rechnet in den kommenden Tagen mit mehr Beifußpollen. Ebenfalls könne auch die Belastung durch Hopfenpollen zunehmen.

Der DWD rechnet am Samstag und am Sonntag mit Regen und Gewittern. Die Temperaturen sollen am Samstag 19 bis 23 Grad erreichen und am Sonntag 20 bis 22 Grad. Am Freitag sei vereinzelt Starkregen mit 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde möglich.