Geschirr, Filmplakate, Konserven - Alltagsgegenstände aus der DDR werden für das DDR Museum Depot weiterhin gesucht. Dieses öffnet am Sonntag. Zu sehen sind Hunderttausende Exponate.

Alltagsobjekte aus der DDR - Depot öffnet in Berlin

Rund 360.000 Exponate sind in den zwei Hallen in Berlin-Marzahn untergebracht.

Berlin - Das neue DDR Museum Depot ist fertig. Am kommenden Sonntag (16.3.) öffnet das Museum in Berlin-Marzahn mit einer der größten Sammlungen von Alltagsobjekten aus der DDR, wie das DDR Museum mitteilte. Rund 360.000 Exponate seien in den zwei Hallen untergebracht.

Bekannt ist das DDR Museum vor allem durch seine Dauerausstellung in Berlin-Mitte. Auch im Depot sollen künftig Sonderausstellungen zu sehen sein, die bislang im DDR Museum wenig Beachtung gefunden hatten. Öffentliche Besichtigungen und Führungen gibt es an drei Tagen pro Woche. Objekte werden für Ausstellungen und pädagogische Projekte auch verliehen.

Das Depot ist Forschungseinrichtung, Restaurationswerkstatt und Erinnerungsort in einem, heißt es. Außerdem gebe es die Möglichkeit, eine Ausbildung in der Erhaltung historischer Objekte zu absolvieren und sich mit deren geschichtlichen Zusammenhängen zu befassen.

Wer einen Beitrag zur Bewahrung der DDR-Geschichte leisten will und noch Objekte zu Hause hat, kann sich beim DDR-Museum melden. Auf der Website findet sich auch eine Liste von gezielt gesuchten Objekten aus dem DDR-Alltag, darunter Erinnerungen aus dem Pionierlager, Geschirr aus Meladur, Filmplakate und originalverpackte Konserven. Von unabgesprochenen Einsendungen sollten Interessierte aber absehen.