Leverkusen - Trainer Xabi Alonso ist vor dem ersten Pokalauftritt von Titelverteidiger Bayer Leverkusen entspannt in Sachen Transferspekulationen. „Wir sind ruhig und ich erwarte nicht so viele Wechsel“, sagte Alonso am Mittag angesichts mehrerer Spekulationen um den Meister und Pokalsieger. Vor dem Ende der Wechselfrist am Freitag soll etwa Odilon Kossounou noch zu Atalanta Bergamo wechseln. Zudem berichtet der „Kicker“ über ein Interesse Leverkusen an Liverpools U21-Mittelfeldtalent Tyler Morton.

Kossounou ist am Mittwoch für das Erstrundenspiel beim Viertligisten Carl Zeiss Jena (18.00 Uhr/ZDF und Sky) ohnehin gesperrt. Am Abschlusstraining am Dienstag sollte der 23 Jahre alte Abwehrspieler aber normal teilnehmen. „Ich habe keine Nachricht zu seiner Situation“, sagte Alonso weiter. Ein Abgang des Ivorers könnte auch Einfluss auf einen möglichen Wechsel von Jonathan Tah zum FC Bayern haben, da aus dem Meisterkader bereist in Josip Stanisic (nach Leihe zurück in München) ein Abwehrspieler nicht mehr da ist.

Alonso sieht Tah wieder „voll fokussiert“

Laut Alonso ist Nationalspieler Tah am Mittwoch und Samstag in der Liga gegen Leipzig fest eingeplant. „Er ist ein erwachsener Spieler und voll fokussiert“, sagte Alonso, der zuvor beklagt hatte, Tah sei für das Supercup-Spiel gegen den VfB Stuttgart angesichts der Wechsel-Spekulationen nicht bereit gewesen.

In Jena fordert der Alonson von seinem Team vollste Konzentration. Der souveräne Tabellenführer der Regionalliga Nordost ist seit März in der Liga ungeschlagen. „Wir müssen bereit seit“, sagte der Bayer-Coach.