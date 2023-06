Wer in Obstfelderschmiede in die Bergbahn Oberweißbach steigt, den erwartet ein Technik- und Naturerlebnis. Die historische Bahn ist aber nicht nur Touristenattraktion, sondern Alltagsverkehrsmittel.

Lichtenhain - Steil, aber pünktlich: Die 100 Jahre alte Bergbahn Oberweißbach gehört nach Einschätzung des Thüringer Infrastrukturministeriums zu den zuverlässigsten Bahnverbindungen in Thüringen. Mit 82.000 Kilometern pro Jahr übernehme sie zwar nur 0,3 Prozent des Schienenpersonenverkehrs im Freistaat, teilte das Ministerium am Freitag mit. „Allerdings gehört die Thüringer Bergbahn in Hinblick auf Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit regelmäßig zu den TOP 3-Verbindungen im Freistaat“, heißt es in der Mitteilung. Der Geburtstag der Bergbahn im Schwarzatal wird an diesem Wochenende gefeiert.

Die Standseilbahn war am 15. März 1923 eröffnet worden. Sie fährt eingleisig auf einer knapp 1,4 Kilometer langen Strecke zwischen der Talstation Obstfelderschmiede über Lichtenhain nach Oberweißbach und Cursdorf. Auf einem Teilstück überwindet sie dabei eine 25-prozentige Steigung. Täglich werden nach Bahn-Angaben von 6.30 Uhr bis 20.00 Uhr durchschnittlich rund 1200 Fahrgäste befördert.

Verantwortlich für den Betrieb ist die DB RegioNetz Verkehrs GmbH, für die Infrastruktur ist es die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH. Der entsprechende Verkehrsvertrag mit dem Freistaat Thüringen gilt laut Ministerium zunächst bis zunächst Ende 2031. Die Bergbahn Oberweißbach ist allerdings nicht nur ein alltägliches Transportmittel etwa für Berufspendler, sondern auch eine der bekanntesten Touristenattraktionen in Thüringen.

Zum Auftakt des Festwochenendes traf am Freitag zunächst eine historische Dampflokomotive aus dem Jahr 1916 an der Strecke ein, beobachtet von Hobbyfotografen und Eisenbahn-Nostalgikern. Die Lok „Luci“ soll am Festwochenende die Waggons auf dem flachen Teil der Trasse ziehen. Nach einem Abend der Vereine am Freitag sollen am Wochenende unter anderem eine Modellbahnausstellung und ein Markt mit regionalen Händlern Schaulustige anlocken.