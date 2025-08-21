Die Mohrenstraße wird umbenannt, am Wochenende sollen die Schilder mit dem neuen Namen Anton-Wilhelm-Amo-Straße feierlich enthüllt werden. Einige hängen bereits.

An einigen Straßenecken hängen bereits die Schilder mit dem neuen Straßennamen für die bisherige Mohrenstraße.

Berlin - Die ersten Straßenschilder mit dem neuen Namen für die bisherige Mohrenstraße in Berlin hängen bereits an einigen Ecken. Wann sie aufgehängt wurden, ist unklar. Die eigentlichen Montagearbeiten an der Anton-Wilhelm-Amo-Straße sollen erst am Freitag durchgeführt werden, teilte das Bezirksamt Mitte auf Anfrage mit. Die feierliche Enthüllung der neuen Schilder ist für Samstag geplant.

Nach jahrelanger Kritik an dem alten Straßennamen aufgrund seiner rassistischen Konnotation inklusive eines Rechtsstreits wurde die Mohrenstraße umbenannt.

Neuer Namensgeber ist ein Philosoph

Der neue Name verweist auf Anton Wilhelm Amo, den ersten bekannten promovierten afrikanischen Philosophen und Juristen an deutschen Universitäten, der im 18. Jahrhundert auch in Berlin wirkte. Der neue Straßenname ist bereits rechtskräftig, der Namenswechsel wurde im Berliner Amtsblatt veröffentlicht.

Anwohnerinnen und Anwohner können dem Bezirksamt zufolge ab dem 15. September ohne Terminvereinbarung im Bürgeramt Klosterstraße ihre Ausweis- und Fahrzeugdokumente umschreiben lassen. Der Vorgang sei kostenlos, hieß es.

Bundesjustizministerium ändert Briefkopf und Formulare

Auch für das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, das seinen Haupteingang in der Anton-Wilhelm-Amo-Straße hat, ergibt sich durch die Änderung der Adresse Anpassungsbedarf. Man bereite sich derzeit auf Grundlage der vom Bezirksamt zur Verfügung gestellten Informationen auf die Änderung von Briefköpfen und internen Formularen vor, teilte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage mit.

Das Gleiche gelte für die vom Ministerium betreuten Websites, E-Mail-Signaturen sowie interne und externe Verzeichnisse. Sukzessive würden auch sämtliche durch das Ministerium veröffentlichte Publikationen entsprechend angepasst. Der Großteil dieser Arbeiten werde intern erledigt, so dass hierfür keine gesonderten Kosten entstünden.

Die alten Straßenschilder mit dem Namen „Mohrenstraße“ bleiben laut Bezirksamt für sechs Monate unterhalb des neuen Namens rot durchgestrichen sichtbar, um die Orientierung weiterhin zu gewährleisten.