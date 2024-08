Niederfinow - Das alte Schiffshebewerk in Niederfinow rückt am kommenden Wochenende ins Scheinwerferlicht - zu seinem 90. Betriebsjubiläum. Die Anlage im Kreis Barnim sei das älteste noch in Betrieb befindliche Hebewerk der Welt, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel mit. Am 10. August gibt es eine Jubiläumsfeier mit historischen Booten, Eisbrecher-Fahrten, Vorführungen der Höhenrettung und Besucherführungen. Am Abend wird das 1934 eingeweihte Hebewerk festlich beleuchtet. Es gilt als ein Zeugnis historischer Ingenieurbaukunst.

Seit einiger Zeit steht das Hebewerk aber auch ein wenig im Schatten der neuen und größeren Anlage nebenan. Im Oktober 2022 war dort ein neues Hebewerk nach langer Bauzeit in Betrieb gegangen. Mit der Anlage überwinden Schiffe auf der Oder-Havel-Wasserstraße einen Höhenunterschied von 36 Metern.

Das neue Schiffshebewerk können Besucher am 10. August bei abendlichen Führungen bis 22.00 Uhr erleben. Außerdem findet am Samstag der Tag der Industriekultur in Brandenburg statt, an dem sich auch zahlreiche Museen und Denkmäler beteiligen.

Die Schiffshebewerke sind ein Publikumsmagnet. Sie ziehen nach Angaben der Tourismusgesellschaft Niederfinow mehrere Hunderttausend Besucher jährlich an.