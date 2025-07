Seit 116 Jahren schwebt sie über die Oste – jetzt nagt der Zahn der Zeit an der speziellen Fähre. Was muss getan werden, um das Denkmal im Elbe-Weser-Dreieck zu erhalten?

Osten-Hemmoor - Die älteste Schwebefähre Deutschlands muss für mehrere Millionen Euro saniert werden. „Salzhaltige Luft, Sonne, Frost und sonstige Witterungseinflüsse lassen den Rost erblühen und schwächen die Stahlkonstruktion“, erklärte Karl-Heinz Brinkmann von der Fördergesellschaft zur Erhaltung der Schwebefähre Osten-Hemmoor. Die Sanierung des Kulturdenkmals im Elbe-Weser-Dreieck wird mehr als 8,6 Millionen Euro kosten.

Sanierung soll nächstes Jahr beginnen

Der Rost muss nach Angaben des Fördervereins gestoppt werden. Dafür sollen die beschädigten Stellen gereinigt und versiegelt werden. „Einige schadhafte Teile müssen ausgetauscht werden“, sagte Brinkmann. Die Sanierung ist in den nächsten beiden Jahren geplant.

Der Landkreis Cuxhaven bemüht sich als Eigentümer um die Finanzierung, dafür wurden verschiedene Förderanträge geschrieben. Die Bundesregierung übernimmt etwa zwei Millionen Euro, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und andere weitere 80.000 Euro. Der Landkreis kommt nach eigenen Angaben für die restlichen rund 6,5 Millionen Euro auf.

Acht Schwebefähren weltweit

Die älteste Schwebefähre Deutschlands überquert den Fluss Oste zwischen Osten und Hemmoor (Landkreis Cuxhaven). Eine solche Fähre ist kein Schiff, sondern ein Gefährt, das sich an einem festen Träger hängend über ein Gewässer bewegt.

Weltweit gibt es laut dem Förderverein noch acht Schwebefähren. In Deutschland verkehrt normalerweise eine weitere in Rendsburg über den Nord-Ostseekanal. Wegen eines technischen Defekts steht sie nach Angaben des Betreibers jedoch bis mindestens Ende Juli still. Weitere solcher Konstrukte gibt es nach Angaben des Weltverbandes der Schwebefähren in Argentinien, Frankreich, Großbritannien (3) und Spanien.

Schwebefähre als Tourismusmagnet

Die Schwebefähre im Landkreis Cuxhaven wurde 1909 in Betrieb genommen. Nachdem in den 1970er Jahren in der Nähe eine Brücke gebaut worden war, wurde sie für den normalen Verkehr überflüssig. Ehrenamtliche setzten sich damals dafür ein, dass der Betrieb für Fußgänger, Radfahrer und kleine Fahrzeuge weiter läuft - mit Erfolg.

Dieses Jahr feiert der Förderverein, der inzwischen auch das Museum „FährStuv“ gegründet hat, sein 50-jähriges Jubiläum. Die Schwebefähre habe sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Tourismusmagnet entwickelt, sagt Brinkmann. „Viele Radwanderer nutzen die Fähre, andere kommen von weit her, nur um einmal mit der ältesten Schwebefähre Deutschlands über die Oste zu schweben.“