Zu den Partien in den Fußball-Arenen in Hamburg und Bremen kommen jetzt zwei Auftritte in Niedersachsen hinzu. Termine und Gegner für Hannover stehen bislang nicht fest.

Hannover/Hamburg - Das American-Football-Team der Hamburg Sea Devils wird in der kommenden Saison auch zu zwei Spielen in der Fußball-Arena von Hannover 96 antreten. Das gab die European League of Football (ELF) am Donnerstag bekannt. Gegner und Spieldaten für die Partien in der Heinz von Heiden Arena stehen bislang nicht fest und sollen bei der Veröffentlichung des neuen Spielplans Mitte Januar bekannt gegeben werden.

Damit bestreiten die Sea Devils vier Spiele in großen Fußball-Arenen. Am 14. Juli im Hamburger Volksparkstadion sowie an einem noch unbekannten Termin im Bremer Wohninvest Weserstadion. „Schon bei der Gründung der Liga haben wir den Anspruch klar formuliert, dass wir mit diesem großartigen Sport so viele Menschen wie möglich erreichen und außergewöhnliche Events anbieten wollen“, sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Weitere Heimspiele bestreitet das Team im Stadion an der Hoheluft in Hamburg. Im kommenden Jahr starten 17 Teams aus neun Nationen in die vierte ELF-Saison. Das Endspiel soll am 22. September in der Arena des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 stattfinden.