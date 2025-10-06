Mit einer Amnestieregelung sollten Besitzer verbotener Messer motiviert werden, sich von den Waffen zu trennen. Die Resonanz in Berlin: Null.

Berlin - Die Amnestie für Besitzer illegaler Springmesser ist in Berlin nicht genutzt worden. Tatsächlich sei kein einziges der inzwischen verbotenen Springmesser bei der Waffenbehörde der Berliner Polizei abgegeben worden, sagte ein Polizeisprecher der dpa.

Bis zum 1. Oktober konnten illegale Springmesser straffrei bei den Waffenbehörden abgegeben werden. Seit der Änderung des Waffengesetzes im Herbst 2024 gelten für diese Messer mit seitlich heraus klappender Klinge deutlich strengere Regeln.

Der Besitz ist nur noch unter ganz bestimmten Voraussetzungen erlaubt, etwa für Rettungskräfte im Einsatz. Messer, deren Klinge durch einen Knopfdruck frontal aus dem Griff nach vorne in eine feststellbare Position springt, waren schon nach alter Rechtslage generell verboten.