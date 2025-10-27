Die niederländische Hauptstadt hat Geburtstag - und das wird gefeiert. Mit königlichen Gästen, einer riesigen Torte und vielen Superlativen.

Amsterdam - Mit einer gigantischen Torte und einem Konzert feiert Amsterdam seinen 750. Geburtstag. Bürgermeisterin Femke Halsema schnitt um 7.50 Uhr morgens auf dem Dam, dem zentralen Platz der Stadt, eine 75 Meter lange Torte an. Die rekordverdächtige Creme-Schnitte war verziert mit dem Wappen und Farben der Stadt: rot und weiß. Torten-Stücke wurden in allen Stadtteilen verteilt. Außerdem wird im gesamten Stadtgebiet mit Musik und Ausstellungen das Jubiläum gefeiert.

Konzert mit Königsfamilie

Abgeschlossen wird der Geburtstag mit einem großen Konzert, an dem auch König Willem-Alexander, seine Frau Máxima und Kronprinzessin Amalia teilnehmen werden. Prominente niederländische Künstler treten in einem Riesenzelt auf dem Platz vor dem Rijksmuseum auf. Zum Abschluss der Feierlichkeiten soll der König symbolisch die Lichter von Amsterdam anzünden.

Festival auf der Autobahn

Amsterdam hatte das Jubiläum ein ganzes Jahr lang gefeiert. Ein Höhepunkt war für die meisten der rund 800.000 Einwohner das Festival auf der Stadtautobahn im Sommer. Der Ring war 24 Stunden lang für den Verkehr gesperrt - stattdessen konnten Bürger spazieren gehen, essen, trinken und tanzen. Auf der Autobahn hatten sich auch 75 Paare das Ja-Wort gegeben und es war mit 750 Bäumen ein Wald errichtet worden.

Eigentlich ist die niederländische Hauptstadt viel älter. Bereits im Jahre 1170 wohnten Menschen an der Amstel. Doch als Gründungstag der Stadt wurde offiziell der 27. Oktober 1275 festgeschrieben. An dem Tag hatte der damalige Herrscher, Graf Floris V., den Einwohnern das Zollrecht verliehen. Sie durften Waren zollfrei durch holländische Gewässer transportieren.