Die Elbe ist vielfach über die Ufer getreten. Gefahr besteht nach dem aktuellen Stand aber nicht. Vielmehr deutet sich an den ersten Pegeln wie Wittenberg und Dessau Entspannung an.

Wittenberg/Magdeburg - An den ersten Elbe-Pegeln in Sachsen-Anhalt sinken die Wasserstände schon wieder. Fallende Werte seien in Wittenberg und Dessau-Leopoldshafen sowie in Aken zu beobachten, teilte die Gemeinsame Hochwasservorhersage mehrerer Länder mit. Absehbar werde in Wittenberg und Dessau die Meldegrenze unterschritten.

Der Hochwasserscheitel bildete sich am Mittag am Pegel Barby aus, dort galt die Alarmstufe 1. An den unterliegenden Pegeln stiegen die Wasserstände weiter an. In Tangermünde im Norden Sachsen-Anhalts gilt ebenfalls die Alarmstufe 1, dort wird der Scheitel in der Nacht zum Mittwoch erwartet.

Bei der Stufe 1 gibt es den Angaben zufolge stellenweise kleinere Ausuferungen, aber noch keine Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner.