Berlin - Fußball-Nationalspieler Robert Andrich wünscht sich einen Verbleib seines Auswahlkollegen Jonathan Tah bei Meister Bayer Leverkusen, rechnet aber eher mit dessen Abgang. „Bei Jonathan ist es ein offenes Geheimnis, dass die Bayern ihn gerne haben möchten. Wir haben in der Mannschaft nicht das Gefühl, dass er sich unwohl fühlt und auf Biegen und Brechen weg möchte“, sagte Andrich (29) im „Sport1“-Interview: „Ich glaube aber schon, dass er gerne noch einmal eine Erfahrung machen möchte. Am Ende ist es seine Entscheidung.“

Sollten es zu einer Trennung kommen, und Tah in der neuen Saison sein Gegenspieler sein, würde das aber nichts an seiner Wertschätzung für ihn ändern. „Er hat ein riesiges Standing bei uns in der Mannschaft und egal, was er macht, er wird auf jeden Fall die Rückendeckung von uns haben. Er wird die richtige Entscheidung treffen“, sagte Andrich.

Tah hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 30. Juni 2025, den der 28-Jährige aber nicht verlängern will. Der Leverkusener Abwehrchef soll sich mit dem FC Bayern München einig sein - Double-Sieger Bayer und Bayern sind in der Frage der Ablösesumme allerdings noch nicht einig.

Andrich selbst kann sich auch noch mal einen Wechsel ins Ausland vorstellen. „Ich persönlich habe auch aufgrund meiner Spielweise immer nach England tendiert, fand die Liga schon immer spannend und finde sie auch immer noch sehr interessant“, meinte der Mittelfeldspieler.