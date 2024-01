Gera - Ein wegen Brandstiftung vor dem Landgericht Gera angeklagter Mann hat die ihm zur Last gelegten Vorwürfe zum Prozessauftakt am Montag eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen unter anderem vor, im Dezember 2021 selbstgebaute Molotowcocktails an das Gebäude der Landespolizeiinspektion Gera geworfen zu haben. Polizeibeamte konnten das Feuer jedoch noch rechtzeitig löschen.

Zudem werden dem Mann 28 weitere Fälle von Sachbeschädigung wie das Zerstechen von Fahrzeugreifen vorgeworfen. Auch diese Taten gestand der Angeklagte laut einem Gerichtssprecher. Ein Gutachter soll in dem Prozess die Schuldfähigkeit des Mannes prüfen. Daher könnte bei einer Verurteilung des Mannes auch eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt in Betracht kommen, hieß es.

Am ersten Verhandlungstag wurden bereits Polizeibeamte als Zeugen vernommen. Der Prozess wird am 11. Januar fortgesetzt.