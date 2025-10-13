Mit weniger Profis als erhofft startet Fußball-Bundesligist Union Berlin seine Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Mönchengladbach. Ein Torjäger ist krank.

Berlin (dpa/bb) – Nach vier Tagen ohne reguläres Mannschaftstraining wurde bei Fußall-Bundesligist 1. FC Union Berlin am Montag wieder in Teamstärke trainiert. Neben den Auswahlspielern Andras Schäfer (Ungarn), Leopold Querfeld (Österreich), Alex Kral (Tschechien), Andrej Ilic (Serbien) sowie Tom Rothe und Ilyas Ansah (beide U21) musste Trainer Steffen Baumgart noch auf weitere Akteure verzichten.

Angreifer Oliver Burke fiel erkrankt aus. Verteidiger Robert Skov musste wegen seiner Wadenverletzung aus dem Testspiel beim Regionalligisten FSV Luckenwalde (3:0) passen.

Teilaktiv waren Mittelfeldmann Aljoscha Kemlein und Offensivspieler Livan Burcu dabei. Erst nach der Einheit kam der seit Wochen angeschlagene Außenverteidiger Josip Juranovic für ein individuelles Training auf den Rasen.

Für Union geht es am Freitag (20.30 Uhr) in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach weiter.