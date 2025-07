In Hannover geraten zwei Männer in Streit. Dann zieht einer von ihnen eine Waffe.

Hannover - Ein 39-jähriger Mann ist in Hannover durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Der bislang unbekannte Täter flüchtete mit einem Fahrrad und wird gesucht, wie die Polizei mitteilte.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten das Opfer und der Angreifer am Montag gegen Mittag vor einer Suchthilfeeinrichtung in der Nähe des Hauptbahnhofs in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der geschätzt etwa 30 Jahre alte Täter laut Polizei ein Messer und stach dem 39-Jährigen in den Oberkörper.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand demnach nicht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.