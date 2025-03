Erst Reizgas, dann Gewalt: In der Leipziger Eisenbahnstraße eskaliert ein Streit, ein junger Mann wird verletzt. Die Täter fliehen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Angriff in Leipzig: Mann mit Reizgas attackiert und verletzt

Leipzig - Bei einer Auseinandersetzung in der Leipziger Eisenbahnstraße ist ein junger Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 25-Jährige am Freitagnachmittag mit zwei bislang unbekannten Männern in Streit. Die Täter besprühten ihn mit Reizgas und verletzten ihn mit einem Gegenstand, bevor sie flüchten konnten.

Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste stationär aufgenommen werden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.