Berlin - Nach einem Angriff auf einen 24-Jährigen in einer Zwischenebene am U-Bahnhof Brandenburger Tor in Berlin-Mitte hat sich ein Verdächtiger gestellt. Das teilte die Polizei Berlin mit. Die Beamten hatten mit Fotos nach zwei Männern gefahndet, die Ende Juli den 24-Jährigen nach dem Christopher Street Day schwulenfeindlich beleidigt und angegriffen haben sollen.

Dabei sei der Mann zu Boden gestürzt und habe starke Schmerzen am Kiefer erlitten. Die beiden Täter versuchten laut Polizei, auch den Begleiter des 24-Jährigen anzugreifen. Nach dem zweiten Tatverdächtigen fahnden die Ermittler weiterhin mithilfe eines Fotos.