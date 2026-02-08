Nach einer pro-kurdischen Kundgebung in Halle ist ein Teilnehmer auf dem Marktplatz angegriffen und verletzt worden. Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang mit der Demo gab.

Die Polizei ermittelt nach einem Angriff auf einen Teilnehmer einer pro-kurdischen Kundgebung in der Innenstadt von Halle. (Symbolbild)

Halle - Nach einer pro-kurdischen Kundgebung in der Innenstadt von Halle ist ein Teilnehmer angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 40-Jähriger am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz von drei bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Das Trio flüchtete anschließend in Richtung Hallmarkt. Der Mann kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei hatte der 40-Jährige zuvor an einer Versammlung unter dem Motto „Massaker gegen Rojava“ teilgenommen, zu der nach Polizeiangaben bis zu 140 Menschen gekommen waren. Ob ein Zusammenhang zwischen der Demonstration und der Tat besteht, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Hintergrund der Versammlung war die aktuell angespannte Lage in Nordsyrien. Bundesweit gehen derzeit zahlreiche Kurden aus Protest gegen Gewalt und Repressionen in der Region auf die Straße und fordern mehr Schutz für die Zivilbevölkerung.