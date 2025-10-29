Jena - In der Nacht zum Mittwoch kam es zu diversen Polizeieinsätzen in Jena und Weimar. Laut Polizei wurde mitten in der Nacht ein pyrotechnischer Gegenstand in Richtung eines Polizeigebäudes in Jena geschossen. Zwei Täterinnen wurden demnach vor Ort von Beamten aufgegriffen. Etwa zur selben Zeit brannten zahlreiche Mülltonnen an drei Orten in Jena.

In Weimar stellten Beamte am frühen Mittwochmorgen fest, dass die Fenster eines Polizeigebäudes eingeschlagen wurden. In schwarzer Farbe wurde der Schriftzug „free all prisoners“ („alle Gefangenen freilassen“) in Kombination mit einem Anarchie-Zeichen an die Fassade gesprüht, teilte die Polizei mit. Ein Zusammenhang der Vorfälle sei derzeit unklar und werde geprüft.