Trotz glatter Straßen verläuft das Wochenende in Berlin bisher ohne größere Zwischenfälle. Doch die Kälte bleibt auch in der kommenden Woche.

Berlin - Trotz der anhaltend eisigen Temperaturen und glatten Straßen hat es in Berlin am Wochenende nur wenige Unfälle gegeben. Laut Polizei gebe es am Sonntag bis zum frühen Nachmittag keine besonders schweren Unfälle zu vermelden. Dies war auch bereits am Samstag der Fall gewesen. Auch bei der Feuerwehr sei das Wochenende vergleichsweise ruhig geblieben, so ein Sprecher am Sonntagnachmittag.

Laut Deutschem Wetterdienst wird es auch zu Beginn der kommenden Woche eisig. Demnach bleiben die Temperaturen auch am Montag deutlich im Minusbereich.