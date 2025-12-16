Mehr als 200 Gottesdienste und Krippenspiele: Die Evangelische Landeskirche Anhalts erwartet am Heiligabend zahlreiche Besucher und sammelt Spenden für „Brot für die Welt“.

Dessau-Roßlau - Die Evangelische Landeskirche Anhalts plant für Heiligabend mehr als 200 Gottesdienste. Dazu würden wieder mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, hieß es in einer Mitteilung. In allen Gottesdiensten am 24. Dezember würden traditionell Spenden für die evangelische Hilfsaktion Brot für die Welt gesammelt.

Vielerorts würden Krippenspiele gezeigt, die Christenlehre- und Konfirmandengruppe vorbereitet haben. Beliebt seien auch die Christnachtgottesdienste, die zwischen 21 Uhr und Mitternacht beginnen. Musikalische Begleitung komme von Chören, Posaunenchören und anderen Instrumentalensembles.

Die Evangelische Landeskirche Anhalts ist eigenen Angaben zufolge die kleinste Landeskirche Deutschlands, aktuell hat sie etwa 23.400 Mitglieder.