Berlin - Ein Unfall mit einem losgerissenen Anhänger hat in Berlin-Reinickendorf mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Anhänger am Freitagmittag während der Fahrt von einem Auto gelöst und war in die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er zunächst mit dem Auto einer 66-jährigen Frau. Ihr Wagen wurde durch den Aufprall gegen einen Baum geschleudert. Anschließend prallte der Anhänger gegen das Fahrzeug eines 76-Jährigen. Sein Auto geriet ins Schleudern und überschlug sich. In dem Wagen saß auch ein siebenjähriges Mädchen, das Prellungen erlitt und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Ein 47-jähriger Autofahrer, der hinter dem verunglückten Fahrzeug unterwegs war, half dem Mädchen aus dem überschlagenen Wagen. Er erlitt dabei Schnittverletzungen, die vor Ort behandelt wurden. Die 66-Jährige trug eine Prellung davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Besitzer des Anhängers sowie der 76-jährige Autofahrer blieben unverletzt. Der Unfallort wurde für mehrere Stunden gesperrt.