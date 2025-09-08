Ein Anhängergespann setzt sich plötzlich in Bewegung. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Twistringen - Ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes ist zwischen einem Anhängergespann und einem Zaun eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden miteinander verbundenen Anhänger waren am Sonntag ohne Zugfahrzeug auf einem Seitenstreifen in Twistringen (Landkreis Diepholz) abgestellt, als sie aus bisher ungeklärter Ursache ins Rollen gerieten.

Der 37-Jährige habe sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr befreite ihn, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Ein Gutachter untersucht die Unfallstelle, das Anhängergespann wurde sichergestellt.