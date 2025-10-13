Im Landkreis Osnabrück kippt der Anhänger eines Tiertransporters um. Mehrere Schweine sterben, weitere laufen auf die Straße.

Nach Angaben der Polizei haben elf Schweine den Unfall in Fürstenau nicht überlebt. (Symbolbild)

Fürstenau - Ein mit Schweinen beladener Anhänger eines Tiertransporters ist in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) umgekippt. Dabei kamen 11 der insgesamt 83 schlachtreifen Tiere ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Tiertransporter beim Rechtsabbiegen über einen Bordstein – dadurch sei der Anhänger umgekippt, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei das Dach des Anhängers so stark beschädigt worden, dass einige Schweine auf die Straße gelangten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fingen die Tiere ein und errichteten mit Leitern ein provisorisches Gehege. Das Veterinäramt prüfte den Gesundheitszustand der Tiere, sagte der Sprecher weiter. Die Unfallstelle an einem Supermarkt wurde abgesperrt.