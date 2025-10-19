Im Sommer musste Investor 777 Partners seine Anteile an mehreren Fußball-Clubs veräußern, darunter Zweitligist Hertha BSC. Nun wird der Mitgründer angeklagt, weil er Kreditgeber betrogen haben soll.

777 Partners-Gründer Josh Wander stieg 2023 als Investor bei Hertha ein. Nun wurde er wegen möglichen Betrugs angeklagt.

New York - Der amerikanische Geschäftsmann Joshua Wander ist in New York im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Betrugsfall im Wert von 500 Millionen US-Dollar angeklagt worden. Wanders Investmentfirma 777 Partners hatte in mehrere Fußballvereine investiert, darunter Zweitligist Hertha BSC.

Wander soll 777 Partners dazu benutzt haben, „private Kreditgeber und Investoren um Hunderte Millionen Dollar zu betrügen, indem er Vermögenswerte verpfändete, die seiner Firma nicht gehörten, Kontoauszüge fälschte und andere wesentliche Falschdarstellungen über die finanzielle Lage von 777 machte“, wird der US-Staatsanwalt Jay Clayton zitiert. Wie das FBI in New York mitteilte, stellte sich Wander unter der Woche den Behörden und wurde bereits einer Richterin vorgeführt.

Wanders Anwalt sagte der Nachrichtenagentur AP, Wander freue sich darauf, „die Sache richtigzustellen“. In einer schriftlichen Erklärung schreibt der Anwalt: „Das ist ein als Strafverfahren getarnter Geschäftsstreit.“

777 Partners übernahm Windhorst-Anteile

Im Jahr 2023 hatte 777 Partners die Anteile von Lars Windhorst übernommen und war mit 78,8 Prozent Hauptaktionär der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA. Die beiden Unternehmensgründer Joshua Wander und Steven W. Pasko waren daraufhin in den Aufsichtsrat eingezogen.

Im Sommer übernahm die US-amerikanische Holdinggesellschaft A-CAP die Anteile von 777 Partners an mehreren Fußball-Clubs. Neben dem Berliner Verein gehörten auch CFC Genua, Standard Lüttich und Vasco da Gama zum Fußball-Portfolio von 777.