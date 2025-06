Hannover - Nach der Farbattacke auf den niedersächsischen Landtag im vergangenen September hat die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen einen 24-Jährigen erhoben. Dem Mann werde gemeinschädliche Sachbeschädigung in zwei Fällen vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde. Er soll den Landtag gemeinsam mit anderen Beteiligten mit roter Farbe beschmiert haben, diese seien aber noch nicht identifiziert. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Die Schmierereien am sogenannten Leineschloss in Hannover, darunter die Parole „Free Gaza“ und rote Dreiecke der islamistischen Hamas, waren in der Nacht vor einem Tag der offenen Tür des Landtags aufgesprüht worden. Auch ein Kunstobjekt sei mit Farbe beschmiert worden, sagte die Sprecherin. Die Anklage sei zum Amtsgericht Hannover erhoben worden, es gelte die Unschuldsvermutung.

Der 24-Jährige wurde auf Aufnahmen von Überwachungskameras erkannt, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Er ist demnach bekannt als Teilnehmer von propalästinensischen Demonstrationen.

Die notwendige Reinigung und Sanierung waren langwierig und kosteten rund 70.000 Euro. Gemeinschädliche Sachbeschädigung wird den Angaben zufolge allgemein mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet.