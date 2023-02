Ein Lehrer unterrichtet in einem Klassenzimmer.

Berlin - Hunderte bisher angestellte Lehrerinnen und Lehrer in Berlin haben nach Start eines Online-Anmeldeverfahrens am Mittwochmorgen Anträge auf Verbeamtung gestellt. In den ersten Stunden bis zum Mittag seien mehr als 1200 solcher Anträge eingegangen, teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mit. „Wer im jetzt laufenden Schuljahr 2022/2023 oder später 52 Jahre alt geworden ist oder wird, kann verbeamtet werden, sofern alle persönlichen und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind“, hieß es.

Insgesamt rechnet die Behörde damit, dass rund 16.000 angestellte Lehrkräfte verbeamtet werden können. Über das Verfahren waren die Menschen mit einem Schreiben informiert worden. Nach 18 Jahren Auszeit hatte sich Berlin als letztes Bundesland entschlossen, Lehrkräfte wieder zu verbeamten. Das soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Vielfach war ein Abwandern junger Lehrkräfte in andere Bundesländer beklagt worden.