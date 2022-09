Anna-Carina Woitschak präsentiert sich im Oktober in schrillen Outfits und auf Rollschuhen einer Jury. Der Mann an ihrer Seite ist nicht Stefan Mross.

Halle (Saale)/DUR/ymü - Anna-Carina Woitschack, die erst vor wenigen Tagen mit "Lichtblicke"-Tour in Dessau und Halle ihre Fans begeisterte, zeigt sich gut gelaunt auf dem Oktoberfest in München. Doch: Der Mann an ihrer Seite ist nicht ihr Ehemann Stefan Mross. Sie zeigt sich sehr vertraut mit Ex-Bachelor Andrej Mangold, also einem Mann, den Fans sicher nicht mit der Schlagersängerin in Verbindung gebracht hätten.

Auch wenn es schon seit längerem Gerüchte über die Ehe von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack gibt: Mit Andrej Mangold verbindet die gebürtige Helmstedterin rein Berufliches. Beide gaben zeitgleich auf Instagram bekannt, dass sie an einer neuen RTL2-Show teilnehmen.

Das Rollschuh-Disco-Revival, wie RTL2 das Format bezeichnet, ist ab dem 10. Oktober 2022 zu sehen. Folgende 16 Prominente treten paarweise gegeneinander an:

Ex-Dschungelkandidatin Gisele Oppermann & Dschungel-Motivator Thorsten Legat

„Love Island“-Hottie Adriano Salvaggio & Spaßkanone Klaudia Giez

Ex-Bachelor Andrej Mangold & Schlagersternchen Anna-Carina Woitschack

„Love Island“-Womanizer und Muskelmann Tobias Wegener & Ex-Bachelorette und „Love Island“-Liebling Melissa Damilia

Ex-„Köln 50667“-Star Janine Pink & „Bares für Rares“-Kulthändler Walter Lehnertz

Ex-„Prince Charming“-Kandidat Manfred Karácsonyi & Stand-Up Komikerin Janina Korn

Ex-Schwimmweltmeister Thomas Rupprath & Ex-Dschungelcamperin und Ex-Bachelor-Babe Linda Nobat

DSDS-Gewinner und Dschungelkönig Prince Damien & Viva-Legende Gülcan Kamps

Die Leistungen der Promipaare werden von Detlef „D!“ Soost, Constance Hossfeld-Seedorf und Avi Jakobs bewertet. Das Paar, das insgesamt die wenigsten Punkte, scheidet am Ende jeder Folge aus.