Berlin - Schauspielerin Annabelle Mandeng („Unknown Identity“) ist eine begeisterte Comicsammlerin. „Alleine von den Lustigen Taschenbüchern besitze ich rund 500 Stück. Dazu französische Comics, die ja zum Teil sehr aufwendig gezeichnet sind“, sagte die 52-Jährige in einem ZDF-Interview. Die Berlinerin spielt in dem Krimi „Sarah Kohr - Zement“ mit, der am Montag (20.15 Uhr) im Zweiten ausgestrahlt wird.

Die Schauspielerin verkörpert in dem Film die Frau fürs Grobe in Diensten eines zwielichtigen Unternehmers, der nur auf Profit aus ist. Privat tickt Mandeng völlig anders: „Die Umwelt zu schützen beziehungsweise sich umweltgerecht zu verhalten, ist selbstverständlich auch ein Thema für mich. Alles andere wäre auch rückschrittlich, so wie sich unser Klima verändert. Ich versuche mich umweltschonend durch meinen Alltag zu bewegen, sei es bei der Mobilität oder - als Vegetarierin - bei meiner Ernährung, beim Kauf von Produkten und so weiter.“