Seit 1985 gibt es in Mainz eine Stadtschreiberin oder einen Stadtschreiber. Im kommenden Jahr geht der Preis an eine aus Magdeburg stammende und in Berlin lebende Autorin.

Mainz - Die Berliner Autorin Annett Gröschner wird im kommenden Jahr die neue Stadtschreiberin in Mainz. Der mit 12 500 Euro dotierte Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt Mainz soll im April verliehen werden, teilten die Preisstifter mit. Die 1964 in Magdeburg geborene Autorin erhält damit für ein Jahr ein Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung in der Mainzer Altstadt und das Angebot, zusammen mit dem ZDF und 3sat einen Film zu produzieren.

„Ihre Erzählungen, Essays und Romane fügen sich zu einem dichten Gewebe, in dem sie die deutsche Geschichte auf wache und immer anregende Weise einfängt“, hieß es in der Begründung der Jury. Sie bezeichnete die in Berlin lebende Autorin als neugierige Chronistin mit Offenheit und Empathie.

1993 erschien laut Mitteilung der erste Gedichtband Gröschners mit dem Titel „Herzdame Knochensammler“, es folgten etwa der Roman „Moskauer Eis“, der Geschichtenband „Mit der Linie 4 um die Welt“ und zuletzt das Sachbuch „Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat“.

Der Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis wird 2025 zum 40. Mal vergeben. Aktuelle Stadtschreiberin ist die Schriftstellerin Julia Schoch.