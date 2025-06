Der Brief an die Agentur für Arbeit enthält eine Drohung und ein unbekanntes Pulver. Mitarbeiter werden vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Anonymer Brief an Amt sorgt für Polizeieinsatz in Leipzig

Leipzig - Ein anonymer Brief mit einer unbekannten Substanz hat für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr bei der Agentur für Arbeit in Leipzig gesorgt. Am Dienstagmorgen sei der Brief mit unbekanntem Absender eingegangen, teilte die Polizei mit. Er habe neben einem Pulver auch eine Drohung enthalten - daraufhin wurden Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert.

Die Mitarbeiter der Poststelle wurden vorsorglich in einem Sicherungsraum untergebracht, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr untersuchte die Substanz und gab kurz darauf Entwarnung. Auch Spürhunde durchsuchten das Gebäude am Abend, konnten aber nichts Verdächtiges entdecken. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens.