Bremen/Wolfsburg - Der Deutsche Fußball-Bund hat die Viertelfinalspiele des DFB-Pokals zeitgenau angesetzt. Die Bundesligisten Werder Bremen und VfL Wolfsburg spielen Ende Februar um den Einzug in das Halbfinale. Die Bremer treten am 25. Februar (20.45 Uhr/Sky und ZDF) beim Drittligisten Arminia Bielefeld an. Einen Tag später, am 26. Februar (20.45 Uhr/Sky), sind dann die Wolfsburger beim Ligarivalen RB Leipzig zu Gast.

Die beiden übrigen Viertelfinal-Begegnungen werden bereits drei Wochen vorher ausgetragen. Der VfB Stuttgart empfängt am 4. Februar den FC Augsburg, Titelverteidiger Bayer Leverkusen spielt am 5. Februar gegen den Zweitligisten 1. FC Köln.