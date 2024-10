Wechsel am Künstlerhaus Bethanien: Auf Christoph Tannert folgt Antje Weitzel als Leiterin. Sie tritt in große Fußstapfen und ist in Berlin keine Unbekannte.

Berlin - Antje Weitzel ist die neue künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin des Künstlerhauses Bethanien im Berliner Ortsteil Kreuzberg. Eine Auswahlkommission habe sich bereits am 25. Juni einstimmig für Weitzel entschieden, teilte das Künstlerhaus am Abend mit.

Weitzel studierte laut einer Pressemitteilung Visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Kassel sowie Kunstwissenschaften und Romanistik an der Universität Kassel und ist Absolventin des Instituts für Kunst im Kontext in Berlin. Sie gilt als gut vernetzt in der Berliner Kulturszene: Seit 2014 war sie etwa Projektmanagerin der Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst, wie es weiter hieß. Zudem war sie demnach lange sie als Betreiberin und Kuratorin des Projektraums uqbar in Berlin-Wedding und in zahlreichen Ausstellungsprojekten in Berliner Institutionen tätig.

Weitzel ist die Nachfolgerin von Christoph Tannert, der das Künstlerhaus seit dem Jahr 2000 geleitet hat. Das Künstlerhaus Bethanien gibt es seit 50 Jahren, es beherbergt internationale Stipendiaten, stellt ihre Werke aus und veröffentlicht Magazine und Bücher.