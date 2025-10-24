Das Thüringer Landesamt für Statistik hat neue Daten zum Wohngeldbezug im Jahr 2024 veröffentlicht.

Die Anzahl der Wohngeldhaushalte in Thüringen hat sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. (Symbolfoto)

Erfurt - Die Anzahl der Wohngeldhaushalte zum Jahresende 2024 hat sich im Vergleich zu Vorjahr kaum geändert. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik mitteilte, haben zum Jahresende 2024 42.825 Haushalte Wohngeld bezogen. Das seien nur 260 Haushalte bzw. 0,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Damit erhielten 4,0 Prozent aller privaten Haushalte in Thüringen zum Jahresende Wohngeld.