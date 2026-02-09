Wegen eines Warnstreiks drohen AOK-Versicherten in Niedersachsen und Bremen längere Wartezeiten. Was Verdi fordert und wie es mit den Tarifverhandlungen weitergeht.

Hannover/Bremen - Für Versicherte der AOK könnte es am Donnerstag zu längeren Wartezeiten kommen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Krankenkasse in Niedersachsen und Bremen an dem Tag zum Warnstreik auf. Damit will die Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde den Druck erhöhen. Kundgebungen sind in Hannover und in Bremen geplant.

Die erste Runde der bundesweiten Tarifverhandlungen war Mitte Januar in Berlin ohne Ergebnis geblieben. Verdi fordert für die bundesweit rund 55.000 AOK-Beschäftigten 7,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 375 Euro mehr pro Monat. Die AOK-Tarifgemeinschaft hat laut Verdi bisher kein Angebot vorgelegt. Die zweite Verhandlungsrunde ist nächste Woche am Dienstag und Mittwoch geplant.