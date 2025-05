Die Gesundheit Zehntausender in Sachsen ist durch Tabak geschädigt. (Symbolbild)

Dresden - Nach einer aktuellen Analyse der AOK Plus leben in Sachsen mehrere Zehntausend Menschen mit schweren gesundheitlichen Auswirkungen durch Tabakkonsum. „Rauchen bleibt ein zentrales Gesundheitsrisiko“, das häufig unterschätzt werde. Laut einer Mitteilung der Krankenkasse raucht noch immer etwa jeder fünfte Erwachsene regelmäßig. Alarmierend sei, dass auch viele Jugendliche zur Zigarette oder E-Zigaretten greifen. Angesichts dessen warb die Krankenkasse zum Weltnichtrauchertag (31. Mai) dafür, „den Schritt in ein rauchfreies Leben zu wagen“.

Kasse: Sofortige Effekte durch Rauchstopp

Die Krankenkasse verweist auf unmittelbare positive Auswirkungen auf die Gesundheit durch Rauchstopp. So werde das Risiko für Krebs, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen deutlich verringert. Außerdem verbessere sich die körperliche Fitness und erhöhe sich die Lebenserwartung. „Der Körper profitiert bereits nach kurzer Zeit.“ So normalisierten sich Blutdruck und Puls schon nach 20 Minuten, nach einigen Wochen steige die Lungenfunktion und nach Monaten bis Jahren sinkt das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebs deutlich. „Nach 15 Jahren entspricht das Herzinfarktrisiko dem eines Nichtrauchers.“