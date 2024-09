Unbekannte Männer dringen gewaltsam in eine Wohnung in Hannover ein. Sie bedrohen eine Familie und fordern einen Schlüssel.

Nach einem Überfall in einer Wohnung in Hannover sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolbild)

Hannover - Nach einem Überfall auf einen Apothekenmitarbeiter in seiner Wohnung in Hannover sucht die Polizei weiter nach Zeugen der Tat. Zwei Männer seien in die Wohnung des 36-Jährigen eingedrungen, teilte die Polizei mit. Sie schlugen mit einem Schlagstock auf ihn ein, verletzten ihn dabei leicht am Kopf und verlangten den Schlüssel zu einer nur wenige Kilometer entfernten Apotheke.

Als das Opfer ihnen den Schlüssel gab, drang einer der Täter in die Apotheke ein und stahl dort Bargeld. Sein Komplize zwang den Mann und seine Familie währenddessen, sich für längere Zeit in der Küche aufzuhalten. Anschließend floh er.

Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung und Einbruchdiebstahls. Einer der beiden gesuchten Männer ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine helle Hautfarbe und braune Augen. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine schwarze Jogginghose, weiße Schuhe und ein orangefarbenes Oberteil. Der andere Täter ist etwas größer als 1,80 Meter und schmächtiger als sein Komplize. Beide hatten während der Tat im August ihr Gesicht verdeckt.