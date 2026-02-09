Erst vor wenigen Monaten wurde das neue Bahnhofsgebäude eröffnet. An der Fassade gibt es optische Mängel. Sie sollen in nächster Zeit beseitigt werden.

Bitterfeld - In den kommenden Wochen werden Mängel an der Fassade des Empfangsgebäudes am Bahnhof Bitterfeld behoben. Die Arbeiten sollten rund fünf Wochen dauern, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Der Reiseverkehr und der Geschäftsbetrieb im Bahnhof werden demnach nicht beeinträchtigt. Laut Bahn ist die Fugenbreite zwischen den einzelnen Elementen der Fassade unregelmäßig. Das soll nun ausgebessert werden.

Das Bahnhofsgebäude im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde erst im Juli vergangenen Jahres neu eröffnet. Bitterfeld ist Knotenpunkt im Regionalverkehr und Station für ICE-Züge unter anderem in Richtung München, Frankfurt und Hamburg. Nach Angaben der Bahn ist das Gebäude eins der nachhaltigsten Bahnhofsgebäude in Deutschland. Die Fassade besteht teils aus recyceltem Aluminium und soll an Kohle und Bitterfelder Bernstein erinnern.