An der Bahnstrecke Nossen-Meißen wird gebaut. So sollen Güterzüge ein wichtiges Tanklager erreichen. Und auch für den seit fast zehn Jahren stillgelegten Personenverkehr hat das Folgen.

An der Bahnstrecke Nossen-Meißen beginnen Baumaßnahmen zum Erhalt der Infrastruktur. (Symbolfoto)

Nossen - An der Bahnstrecke Nossen-Meißen beginnen Baumaßnahmen zum Erhalt der Infrastruktur. Unter anderem werden alte Betonschwellen ausgetauscht und Holz- durch Kunststoffbalken ersetzt, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Der Freistaat fördere die Maßnahme mit 1,7 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen im Juni nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Die sogenannten Erhaltungsinvestitionen sollen in erster Linie sicherstellen, dass weiterhin Güterzüge ein strategisch wichtiges Tanklager in Bodenbach erreichen können. Sie seien aber auch eine Grundlage dafür, dass die Strecke Döbeln-Meißen wieder für den Personenverkehr reaktiviert werden kann, so das Ministerium. Dafür laufen Vorplanungen. Seit 2015 fahren dort keine Regionalbahnen mehr.

Der Grünen-Abgeordnete Gerhard Liebscher nannte den Beginn der Sanierungsmaßnahmen ein Signal an die Menschen in der Region, dass jetzt endlich alles getan werde, um die Strecke zu erhalten und wieder befahrbar zu machen. Die geplante Reaktivierung müsse ab jetzt noch konsequenter vorangetrieben werden.