Unfall im Industriepark Arbeiter durch Kurzschluss in Haren schwer verletzt
An einer technischen Anlage in einem Betrieb kommt es zu einem Kurzschluss. Das hat schwere Folgen für einen Arbeiter.
18.10.2025, 11:52
Haren - Ein Arbeiter ist bei einem Kurzschluss in einem Betrieb im Emsland schwer verletzt worden. Der 32-Jährige war am Freitag im Bereich einer technischen Anlage im Industriepark Haren beschäftigt, wie die Polizei mitteilte. Aus ungeklärter Ursache kam es demnach zu einem Kurzschluss. Der 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.