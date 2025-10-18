An einer technischen Anlage in einem Betrieb kommt es zu einem Kurzschluss. Das hat schwere Folgen für einen Arbeiter.

Haren - Ein Arbeiter ist bei einem Kurzschluss in einem Betrieb im Emsland schwer verletzt worden. Der 32-Jährige war am Freitag im Bereich einer technischen Anlage im Industriepark Haren beschäftigt, wie die Polizei mitteilte. Aus ungeklärter Ursache kam es demnach zu einem Kurzschluss. Der 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.