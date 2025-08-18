Ein Gabelstapler bleibt in einem Neubau an der Decke hängen - und kippt zur Seite. Der Fahrer hat keinen Gurt angelegt und wird unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

München - Ein Mann ist mit seinem Gabelstapler in einer Münchner Firma umgekippt, unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden und gestorben. Der 43-Jährige aus Bremen sei nach derzeitigem Ermittlungsstand in einem Neubau auf dem Betriebsgelände mit dem Gabelstapler gefahren, als die Hubvorrichtung des Staplers eine Zwischendecke streifte, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug sei deshalb zur Seite gekippt.

Der Fahrer habe keinen Gurt angelegt, teilte die Polizei mit. Er sei aus der Kabine gefallen und zwischen dem Dach des Gabelstaplers und dem Boden eingeklemmt worden.

Mitarbeiter beobachteten den Unfall laut Polizei, wählten den Notruf und befreiten den 43-Jährigen. Dieser sei in ein Krankenhaus gebracht worden, dort jedoch seinen Verletzungen erlegen, so die Polizei. Nun werde in dem Fall ermittelt.