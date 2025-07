Arbeiter wird in Müllfahrzeug gezogen und schwer verletzt

Der verunglückte 23-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht (Symbolbild).

Falkenstein - Bei der Entsorgung einer Mülltonne ist ein 23 Jahre alter Arbeiter im sächsischen Falkenstein schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau wollte er die Tonne für die Entladung einhängen, blieb an einer Schlaufe hängen und wurde in das Fahrzeug gezogen. Der 39 Jahre alte Fahrer des Entsorgungsfahrzeuges sah dies auf einer Kamera in der Fahrerkabine und drückte geistesgegenwärtig den Notknopf, der den Ladevorgang unterbrach und die Müllpresse deaktivierte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes befreiten den 23-Jährigen aus der Müllpressanlage. Er erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, hieß es.